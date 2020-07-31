«Как известно, 21 июля 2020 года сотни радикально настроенных армянских дашнаков зверски напали на небольшую группу проживающих в Америке азербайджанцев перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе и нанесли им травмы. Департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) в настоящее время расследует это насилие в отношении американцев азербайджанского происхождения как преступление на почве ненависти».

Об этом сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что с целью отвлечь внимание от этого преступления, со вчерашнего дня организаторы акции протеста – Армянский национальный комитет Америки и Армянская молодежная Федерация – заявляют в социальных сетях, что якобы азербайджанцы пришли на акцию протеста, вооруженные различным оружием.

«Организаторы утверждают, что азербайджанцы с самого начала акции были вооружены, в связи с чем они сообщили в полицию, а полиция конфисковала их оружие, но в ходе акции вернула его обратно. Таким образом, своей подлой попыткой защитить совершивших насилие в отношении азербайджанской общины бандитов и избежать ответственности армянское лобби пытается представить себя как жертву в этом инциденте.

В результате немедленного и тщательного расследования, проведенного Генеральным консульством Азербайджана и азербайджано-американской общиной, стало известно, что предполагаемое «оружие» (пила, молоток и т. д.) были привезены именно армянским радикальным дашнаком, который неоднократно объезжал на своей машине азербайджанских демонстрантов, бросая в их сторону эти инструменты, явно пытаясь спровоцировать провокацию.

Генконсульство обнародовало и разместило на свой странице в соцсети видеозапись, показывающую действия указанного лица и его автомобиль: https://youtu.be/Exb2FdgKTwU

Генконсульство также сообщило полиции эту информацию и номер этой машины.

Кроме того, генеральный консул Насими Агаев обратился в управление полиции Лос-Анджелеса в связи с ложными утверждениями, выдвинутыми армянским лобби против членов азербайджанской общины, и потребовал заявления в связи с данным вопросом. В ответ на это Рэнди Годдард, возглавлявший полицейские силы во время инцидента 21 июля, начальник Западного Лос-Анджелесского отделения управления, в своей социальной сети Twitter отметил, что рассмотрел обвинения в связи с тем, что якобы члены азербайджанской общины были вооружены такими оружиями как пила, молото, нож и т.д., эти обвинения категорически не соответствуют действительности.

Он также отметил, что сотрудники полиции не видели и не изымали у азербайджанцев никакого оружия. Он также выразил разочарование в связи с этими утверждениями, которые бросают тень на имя полиции.

Таким образом, еще одна ложь радикального армянского лобби была разоблачена.

Как видно, как бы ни старалось армянское лобби, оно не может изменить простую истину: армянские дашнаки напали на азербайджано-американскую общину и совершили преступление на почве ненависти. Правда всегда восторжествует!», — говорится в заявлении.

Minval.az