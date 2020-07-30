Президент Азербайджан Ильхам Алиев ставит перед Арменией единственное условие для урегулирования нагорно-карабахского конфликта — вывод армянских военных со всех оккупированных территорий.

«Недавно мне сообщили, что премьер-министр Армении поставил Азербайджану семь условий. Думаю, что любой здравомыслящий человек ясно может видеть, что ни одно из этих условий неприемлемо… Я перед семи условиями ставлю одно — армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных земель, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, азербайджанские граждане должны вернуться на свои родные земли! Таково мое условие и я советую им принять его», — заявил Алиев в рамках посещения Балаканского района.

Он отметил, что одним из условий Еревана является то, что Азербайджан должен вести переговоры с самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской Республикой».

«Это невозможно. Мы неоднократно об этом заявляли. Потому что нет «Нагорно-Карабахской Республики». Такую «республику» никто не признает. Если у Армении есть мужество, пусть она признает «Нагорно-Карабахскую Республику». Посмотрите, я говорю, правительство Армении, признайте ее. Сегодня признайте, а если не признаете, значит боитесь. Одумайтесь. Никто не будет вести переговоров с преступным режимом. Они изначально должны понимать, что это абсолютно не допустимо. Прочие условие аналогичны этому», — заявил Алиев (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению президента, выдвижением неприемлемых условий Ереван фактически разрушает переговорный процесс и пытается поменять формат переговоров.

«Переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Это открытая позиция Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей. Эта позиция им неоднократно заявлялась как официально, так и за закрытыми дверями…. Они (в Армении) должны понимать, что если армянские вооруженные силы не покинут наши земли, мира не будет, и они сами об этом пожалеют. Армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли, пока не стало слишком поздно. Армянские войска должны быть выведены с азербайджанских земель немедленно и безоговорочно», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что в ходе недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе Армения пыталась улучшить свои позиции, но добиться этого не смогла.

Minval.az