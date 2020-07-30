В свете нападений армян на азербайджанцев во время демонстрации около здания генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила: «Государственный департамент несет ответственность за обеспечение того, что Соединенные Штаты предпринимают соответствующие меры для защиты персонала и имущества иностранных посольств и консульств в США. Госдепартамент тесно сотрудничает с нашими федеральными и местными правоохранительными партнерами, а также с зарубежными представительствами для обеспечения защиты и безопасности иностранных представительств в Соединенных Штатах. Мы призываем всех демонстрантов проводить акции в мирном порядке и проявлять сдержанность».

Данное заявление является реакцией Госдепартамента США на вопрос АЗЕРТАДЖ об обеспечении безопасности представителей дипломатических миссий Азербайджана в свете растущей агрессии армянских националистов в разных городах США. В вопросе говорилось, что в Лос-Анжелесе армянские радикалы совершили акты насилия в отношении азербайджанцев во время демонстрации около здания генерального консульства Азербайджана в Лос-Анжелесе и распространили в соцсетях информацию о предоставлении наград тем, кто даст информацию об адресах места жительства азербайджанцев. Данные акты насилия расследуются полицейским департаментом Лос-Анжелеса как преступления на почве ненависти. Какие меры принимает Госдепартамент США для защиты дипломатических миссий Азербайджана в США?

Напомним, что несколько дней назад, посол США в Азербайджане Э.Лиценбергер выразил глубокое сожаление о случившемся инциденте в Лос-Анжелес. Говоря о провокации в Лос-Анджелесе, он отметил, что она была совершена агрессивно настроенными армянскими демонстрантами и тому есть неопровержимые доказательства. Посол отметил, что невозможно ничем оправдать нападение большого числа армян на азербайджанцев, собравшихся для проведения мирной акции. Э.Лиценберг заявил, что поддерживает в стране право на свободу слова в мирной форме, но отметил, что акция армян в Лос-Анджелесе носила злой умысел. Посол отметил, что это неприемлемо и не должно происходить на территории США.

Minval.az