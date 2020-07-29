Вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис выступила с заявлением, осуждающей зверства, осуществленные 21 июля армянскими дашнаками перед генконсульством против мирных азербайджанцев.

Об этом сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Э.Куналакис выразила разочарование тем, что демонстрация перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе перешла в насилие, в результате которого пострадали люди.

Она подчеркнула, что каждый имеет право выражать свое мнение, но насилие в отношении других недопустимо.

Minval.az