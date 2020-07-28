Франция приложит все усилия для достижения политического решения карабахского конфликта, сказал глава МИД Жан-Ив Ле Дриан в ходе выступления в парламенте страны.

Министр отметил, что события на армяно-азербайджанской границе вызывают тревогу.

«Военного решения быть не может. Нужно найти политическое решение, и я надеюсь, что это удастся сделать», — сказал Ле Дриан, слова которого приводит «Спутник» со ссылкой на пресс-службу парламента.

​Он отметил, что Париж приложит все возможные усилия для мирного решения вопроса.

Министр также напомнил, что страна входит в тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая и занимается карабахским урегулированием.

Minval.az