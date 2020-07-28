Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел встречу с послом РФ в Баку Михаилом Бочарниковым.

«Байрамов на встрече отметил стратегический характер отношений между Азербайджаном и Россией. По его словам, в развитии таких отношений заинтересованы обе страны. Кроме этого, это обеспечивает стабильность, в целом, в регионе, а также представляет важное значение в плане открытия новых возможностей», — сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники выразили удовлетворение развитием отношений в сферах промышленности, туризма, транспорта и коммуникаций, образования и др. направлениях.

«В ходе встрече собеседники коснулись текущей ситуации в регионе, в том числе предотвращения атаки ВС Армении на азербайджанские позиции на границе двух стран, а также агрессивные действия радикальных армян за рубежом против мирных азербайджанских демонстрантов», — подчеркивается в сообщении.

Глава МИД отметил, что данная военная провокация Армении носила преднамеренный характер.

«Министр также подчеркнул важность проведения переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, добавил, что эти переговоры должны быть реальными и предметными. Он напомнил, что в ходе разговора с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым указал, что Азербайджан требует проведения переговоров, нацеленных на результат», — говорится в сообщении МИД.

Бочарников, в свою очередь подчеркнул, что вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта постоянно находится в центре внимания, позиция России по конфликту общеизвестна.

«Собеседники также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», — отмечает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Minval.az