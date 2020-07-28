«Турция всегда стремится вести борьбу за правду, справедливость и мир с вдохновением, которое мы получаем от нашей культуры». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не остались равнодушными к зову обездоленных в Сирии и не оставили без ответа приглашение к сотрудничеству законного руководства Ливии. С таким же пониманием мы поддерживаем усилия наших братьев в Азербайджане по освобождению оккупированных территорий. Не каждая борьба может дать желаемый результат, но тот, кто не ведет борьбу, изначально в проигрыше», — подчеркнул президент Турции (цитата по АПА).

Minval.az