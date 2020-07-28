27 июля МИД Туркменистана посвятил отдельное информационное сообщение собственному корреспонденту телерадиокомпании «Мир» в Таджикистане Азамату Зияеву.

В сообщении внешнеполитического ведомства рассказано, что 27 июля телеканал транслировал сообщение, в котором прозвучала информация о том, что причиной ожидаемой в ближайшие дни в Таджикистане жаркой погоды послужил поток теплого воздуха, поступивший из Ирана через Туркменистан.

«Туркменская сторона рассматривает такое заявление как профессионально неграмотное и подчеркивает, что потоки ветра из региона Ближнего Востока, влияющие на формирование климата в Центральной Азии, меняют свое направление… В этом контексте утверждение о том, что «горячие» потоки ветра из Ирана через Туркменистан достигли в эти дни территории Таджикистана, не выдерживает никакой критики», – пишет МИД.

Далее ведомство отмечает, что «с учетом распространения коронавирусной и других инфекций туркменская сторона, считает вышеуказанное сообщение таджикского журналиста политически некорректным», так как «одним из серьезных выводов ученых стало признание того факта, что вирусы могут длительное время находиться в аэрозольных капельках в воздухе, поэтому воздушно-капельный путь передачи вирусных инфекций является наиболее вероятным и распространенным».

«Исходя из сказанного, считаем, что любое упоминание конкретного названия какой-либо страны в контексте передвижения воздушных масс с/или через ее территорию может вызвать подозрения в переносе опасных инфекций в другие страны», – отмечено в информационном сообщении. В связи с этим «туркменская сторона, отмечая политическую близорукость корреспондента, подготовившего и распространившего вышеназванную информацию, подчеркивает неприемлемость нарушения сложившихся в международной практике норм политической этики».

МИД также рассказывает о том, как важно решать проблему высыхания Аральского моря и «надеется, что и Таджикистан приложит усилия для продолжения начинаний Туркменистана».

Minval.az