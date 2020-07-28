«Оккупантом является Армения. Наш уважаемый президент вчера также открыто объяснил это уважаемому Путину».

Об этом в интервью «CNN Türk» сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя состоявшийся вчера между лидерами Турции и России телефонный разговор.

«Мы рядом с Азербайджаном. Таково отношение нашего президента, в этом нет даже капли сомнения. Откуда бы ни исходила угроза Азербайджану, Турция будет рядом с Азербайджаном. Однако это не означает закрытие дипломатических каналов. Могу сказать, телефонный разговор с Путиным привел к очень хорошим результатам», — заявил он.

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