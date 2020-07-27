Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Стороны обсудили шаги по укреплению турецко-российских отношений.

Главы государств также обменялись мнениями относительно эскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией.

Президенты стран выразили готовность готовы скоординировать усилия, чтобы стабилизировать ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Во время телефонного разговора они обменялись мнениями по происходящем в Закавказье. Путин отметил важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности в регионе. Кроме того, президенты согласились в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов.

«Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе», — уточнили детали разговора в Кремле.

Беседа политиков состоялась по инициативе турецкой стороны.

В ходе беседы была также затронута ситуация в Ливии и Сирии.

Лидеры договорились развивать сотрудничество и диалог по вопросам двусторонних связей и региональной повестки дня.

Minval.az