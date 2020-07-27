Поддержка национального суверенитета и территориальной целостности других стран является официальной позицией Ирана.

Об этом глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези подчеркнул в ходе телефонного разговора с помощником президента Азербайджана, завотделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

М.Ваези отметил, что в период пандемии важно осуществлять больше деятельности для развития связей Тегерана и Баку в рамках общих интересов.

Он отметил, что хорошие отношения Ирана и Азербайджана – пример для стран региона: «Важно использовать потенциал двух стран для развития взаимных связей».

Minval.az