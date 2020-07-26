В Грузии между жителями села Матани Ахметского района и кистинцами из Дуиси в Панкисском ущелье произошел конфликт из-за курицы. Житель Матани случайно переехал на автомобиле курицу, принадлежавшую одному из чеченцев-кистинцев.

В результате началась ссора, водитель был избит и госпитализирован с сотрясением мозга. В ответ на это жители села Матани собрались на совет, чтобы спланировать ответные действия в отношении горцев, пишет «Спутник».

Старейшина Панкисского ущелья Шалва Дуишвили заявил, что между жителями двух сел всегда были дружеские отношения, поэтому проблема должна быть решена мирным путем. В конфликт вмешалась полиция, в результате инцидент удалось решить мирно.

Minval.az