В американском штате Нью-Джерси арестовали сотрудника кофейни Starbucks за то, что тот плевал в кофе полицейских. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на интернет-портал Northjersey.com.

21-летний Кевин Трехо был арестован по итогам расследования.

«В свете нынешней угрозы COVID-19 крайне тревожно думать, что кто-то будет намеренно плевать в твой напиток», — заявил Джозеф Рамполла, капитан полиции района Парк Ридж в округе Берген.

По его словам, сотрудники кофейни должны будут сдать анализ на коронавирус.

Представитель Starbucks заявил, что Трехо был незамедлительно уволен.

Юноше предъявили обвинение в том, что он вынудил сотрудника полиции контактировать с жидкостью организма, преднамеренно изменил содержимое напитка полицейского, а также обвинение в «создании опасной среды».

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