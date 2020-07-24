По поручению Министра обороны, в годовщину гибели полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева, военного пилота МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС), потерпевшего крушение во время учебно-тренировочных полетов, представители министерства, посетили его могилу, возложили венок и почтили память, сообщает МО АР.

Выступая на церемонии поминовения, офицер ВВС полковник Эльшад Панахов отметил, что за время службы в Азербайджанской Армии Р.Атакишиев показал себя профессиональным, образцовым офицером, патриотом своей страны, и его заслуги всегда высоко оценивались.

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