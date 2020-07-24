Вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов назвал дезинформацией сообщения о нападении представителей азербайджанской общины на армян в Москве. Об этом он заявил «Ленте.ру».

По его словам, конфликт в одном из спальных районов столицы начался из-за провокации с армянской стороны. «Со стороны армян распространяется дезинформация. Между тем именно с их стороны была провокация. Ночью они первые напали на арбузную палатку. Мы стараемся мирным путем урегулирвать этот конфликт», — сказал Гусейнов.

Minval.az