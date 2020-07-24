23 июля 2020 года посол США в Азербайджанской Республике Эрл Литценбергер был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и встретился с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.

Как сообщили в МИД, на встрече Х.Халафов проинформировал противоположную сторону о военной провокации, осуществленной Арменией на азербайджано-армянской границе.

Х.Халафов отметил, что некоторые провокации были осуществлены именно в США. 21 июля неизвестные лица установили баннер с надписями против Азербайджана на воротах посольства Азербайджана в Вашингтоне. Эти кадры были в армянских СМИ.

Посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджанской Республике Эрл Литценбергер выразил глубокое сожаление в связи с произошедшими событиями.

Посол отметил, что руководство местных правоохранительных органов Лос-Анджелеса извинилось за провокацию армян и неспособность ее предотвратить, по данному вопросу будут проведены расследования и приняты соответствующие меры.

Э.Литценбергер отметил, что озвученные на встрече вопросы, в том числе вопрос принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности дипломатических представительств Азербайджана в США, будут подняты перед официальным Вашингтоном.

Minval.az