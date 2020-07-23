Глава МИД России Сергей Лавров в четверг провел встречи с представителями армянской и азербайджанской общин России. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

Согласно сообщению, переговоры прошли с президентом Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Ара Абрамяном и председателем совета директоров ООО «Киевская площадь» Годом Нисановым.

Отмечается, что в ходе встреч была подчеркнута необходимость вклада общин в дело нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Стороны обсудили роль армянской и азербайджанской общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории России в соответствии с действующим законодательством. Отмечалась важность совместной разъяснительной работы по предупреждению и искоренению случаев нарушения прав российских граждан по национальному признаку.

«Подчеркнута необходимость конструктивного вклада азербайджанской и армянской общин в создание условий для содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Minval.az