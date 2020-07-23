Азербайджан призвал ряд стран защитить дипломатические представительства страны за рубежом, а также представителей азербайджанской диаспоры от нападений армянских радикалов.

«Обращаясь к дружественным странам, таким как Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Австралия, США, Нидерланды, Бельгия, азербайджанская сторона призывает уделять больше внимания усилению защиты дипломатических представительств Азербайджана, неприкосновенности и безопасности дипломатов, а также безопасности наших соотечественников. Азербайджанская сторона требует, чтобы правоохранительные органы этих стран расследовали акты вандализма, совершенные радикальными армянскими силами, при этом, чтобы была дана правовая оценка действиям лиц, совершивших эти преступления”, — отмечается в заявлении МИД Азербайджана, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Внешнеполитическое ведомство в своем заявлении подчеркивает, что решительно осуждает преступления армянских радикальных элементов, совершенных против азербайджанских дипломатов, а также членов азербайджанских общин, проживающих во Франции, Великобритании, Швеции, Польше, Австралии, США, Нидерландах и Бельгии.

«Мы также ожидаем, что госструктуры, ответственные за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах, выполнят свои обязанности с полной ответственностью», — подчеркивает МИД.

Minval.az