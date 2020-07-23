Премьер страны-оккупанта — Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг призвал Баку «публично отказаться от применения насилия».

Он также отметил, что сепаратистский режим, установленный Арменией в оккупированном Карабахе, должен стать «полноценной стороной переговоров» по урегулированию конфликта, и «выступил за укрепление общей системы безопасности между Арменией и Карабахом».

По его словам, смысл переговорам придаст готовность Азербайджана «к компромиссам и отходу от максималистских позиций». «Признание права народа Карабаха на самоопределение без каких-либо ограничений, безопасность населения Армении и Карабаха могут быть уступлены ни при каких обстоятельствах», — заявил премьер страны-оккупанта.

Minval.az