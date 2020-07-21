Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook опубликовал выдержки из новой книги киевского историка Сергея Поддубного.

В ней он утверждает, что именно предки украинцев дали миру мифы, героев и науку.

«Книга повествует о могучем народе — народе-творце, народе-победителе и народе-сеятеле с по меньшей мере трехтысячелетней историей», — пишет Поддубный.

Кроме того, он заявляет об украинском происхождении богов и пророков евреев и греков. Например, в работе говорится, что библейский Нимрод имеет праукраинское происхождение.

Также Поддубный заверяет, что «Ноев потоп» произошел на территории современной Украины. Именно там случилось и возрождение жизни на планете.

Minval.az