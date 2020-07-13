Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны Минской группы ОБСЕ «избегать заявлений, провоцирующих дополнительный рост напряженности между Арменией и Азербайджаном». Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

В сообщении российского МИД отмечается, что 13 июля состоялись телефонные разговоры Лаврова с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана – Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым. В ходе телефонных переговоров обсуждалось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«С российской стороны также отмечена важность того, чтобы все члены Минской группы проявляли ответственный подход в оценках складывающейся ситуации и избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности», — подчеркивается в сообщении МИД.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник решительно осудил провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном.

Комментируя телеканалу TRT Haber сообщения о боестолкновениях на азербайджано-армянской границе, которые привели к гибели военнослужащих ВС Азербайджана, Чавушоглу призвал Ереван «опомниться».

«Армения должна отдавать отчет своим действиям. Турция и турецкий народ всеми возможностями находятся рядом с Азербайджаном», — подчеркнул турецкий министр.

Сразу после заявления турецкого дипломата, глава армянского МИД позвонил своему российскому коллеге.

Minval.az