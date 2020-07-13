МИД РФ в понедельник выразил озабоченность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны конфликта к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня.

«МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля с.г. Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

«Со своей стороны МИД России готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации», — добавили на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что по поступающей информации, боевые действия продолжаются, в том числе с использованием артиллерии, имеются убитые и раненые. «Приносим соболезнования родным и близким погибших», — говорится в заявлении.

Minval.az