10 июля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов созвонился по телефону с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который поздравил Назарбаева с прошедшим 6 июля днем рождения и 80-летием.

Также, по словам туркменского президента, «в Туркменистане очень рады выздоровлению Елбасы Нурсултана Назарбаева, который благодаря силе воли и духа смог преодолеть недуг и вернуться к созидательной деятельности во благо Казахстана».

Основной темой переговоров стала пандемия COVID-19 и сотрудничество в эпидемиологической сфере.

Бердымухамедов выразил заинтересованность в сотрудничестве ученых двух стран для определения причин возникновения и распространения коронавируса.

Согласно сообщению ТДХ, туркменская сторона считает, что «вирусы могут переноситься воздушными потоками», особенно в связи с экологической проблемой Аральского моря.

Четкого ответа, каким образом связаны пандемия и экологическая проблема Арала, ТДХ не дает. Приводим полный текст, касающийся переноса COVID-19 из Приаралья:

«Как известно, опасные для здоровья человека вещества, в том числе вирусы, могут переноситься воздушными потоками, особенно в сложной экологической среде. Центральная Азия относится к наиболее чувствительным и уязвимым с экологической точки зрения регионам мира. Одной из главных причин этого является проблема Аральского моря.

Воздушные массы, формирующиеся в зоне Арала и распространяющиеся на обширном географическом пространстве, оказывают негативное воздействие на природу и климат и представляют особую опасность для здоровья людей, проживающих не только в этом регионе, но и за его пределами».

Ранее ВОЗ о переносе COVID-19 на большие расстояния ветром не сообщала. Как сообщается на сайте ООН, коронавирус действительно какое-то время остается в воздухе при чихании или кашле зараженного человека, однако речь идет о нескольких метрах в закрытых малопроветриваемых помещениях. При больших расстояниях (десятки или сотни километров) на открытом воздухе концентрация мокроты зараженного в воздухе становится ничтожно малой.

Отметим, что впервые о переносе коронавируса ветром и солевыми бурями из Приаралья сообщил туркменский МИД 7 июля, в день начала работы в Туркменистане миссии ВОЗ.

За несколько дней до этого работники сферы обслуживания стали носить медицинские маски, что госСМИ объяснили тем, что Минздрав обнаружил в воздухе по всей стране повышенное содержание пыли.

Метеорологическое издание «Метеожурнал», основываясь на показателях датчиков, установленных в Туркменистане, эту информацию опровергло, передает госинформагентство ТДХ.

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