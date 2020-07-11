10 июля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов созвонился по телефону с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который поздравил Назарбаева с прошедшим 6 июля днем рождения и 80-летием.
Также, по словам туркменского президента, «в Туркменистане очень рады выздоровлению Елбасы Нурсултана Назарбаева, который благодаря силе воли и духа смог преодолеть недуг и вернуться к созидательной деятельности во благо Казахстана».
Основной темой переговоров стала пандемия COVID-19 и сотрудничество в эпидемиологической сфере.
Бердымухамедов выразил заинтересованность в сотрудничестве ученых двух стран для определения причин возникновения и распространения коронавируса.
Согласно сообщению ТДХ, туркменская сторона считает, что «вирусы могут переноситься воздушными потоками», особенно в связи с экологической проблемой Аральского моря.
Четкого ответа, каким образом связаны пандемия и экологическая проблема Арала, ТДХ не дает. Приводим полный текст, касающийся переноса COVID-19 из Приаралья:
«Как известно, опасные для здоровья человека вещества, в том числе вирусы, могут переноситься воздушными потоками, особенно в сложной экологической среде. Центральная Азия относится к наиболее чувствительным и уязвимым с экологической точки зрения регионам мира. Одной из главных причин этого является проблема Аральского моря.
Воздушные массы, формирующиеся в зоне Арала и распространяющиеся на обширном географическом пространстве, оказывают негативное воздействие на природу и климат и представляют особую опасность для здоровья людей, проживающих не только в этом регионе, но и за его пределами».
Ранее ВОЗ о переносе COVID-19 на большие расстояния ветром не сообщала. Как сообщается на сайте ООН, коронавирус действительно какое-то время остается в воздухе при чихании или кашле зараженного человека, однако речь идет о нескольких метрах в закрытых малопроветриваемых помещениях. При больших расстояниях (десятки или сотни километров) на открытом воздухе концентрация мокроты зараженного в воздухе становится ничтожно малой.
Отметим, что впервые о переносе коронавируса ветром и солевыми бурями из Приаралья сообщил туркменский МИД 7 июля, в день начала работы в Туркменистане миссии ВОЗ.
За несколько дней до этого работники сферы обслуживания стали носить медицинские маски, что госСМИ объяснили тем, что Минздрав обнаружил в воздухе по всей стране повышенное содержание пыли.
Метеорологическое издание «Метеожурнал», основываясь на показателях датчиков, установленных в Туркменистане, эту информацию опровергло, передает госинформагентство ТДХ.