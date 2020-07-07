Актриса Пэрис Хилтон заявила, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. Своими планами она поделилась в «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ParisForPresident ❤️💙👸🏼💙❤️ Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 5 Июл 2020 в 7:29 PDT

В видеообращении светская львица добавила, что на должность вице-президента назначит певицу Рианну. В случае победы на выборах Хилтон пообещала перекрасить Белый дом в розовый цвет, так как белый «слишком скучный». Свой будущий слоган «Сделаем Америку снова горячей» дива придумала, слегка изменив тот, что у нынешнего президента, — «Сделаем Америку снова великой».

— После долгих размышлений я решила, что Овальному кабинету необходим косметический ремонт и женская рука, — написала она в соцсети, приложив фото рабочей комнаты американского президента со своей фотографией, наложенной с помощью фотошопа.

Minval.az