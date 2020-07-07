В итальянских Альпах ученые обнаружили розовый лед, который, как отмечает специалист из Национального исследовательского совета Италии Бьяджио Ди Мауро, может представлять потенциальную опасность и грозит ускорить таяние снежных шапок и ледников.

По словам исследователей, розовыми лед и обнаруженные на некоторых частях ледника Пресена, могут быть из-за наличия в них специфических растений, аналогичных тем, что были ранее найдены в Гренландии.

Речь идет о водорослях Ancylonema nordenskioeldii, которые обнаружили в темной зоне в Гренландии. Эти растения, как поясняют специалисты, пагубно влияют на отражение льдом и снегом солнечного излучения обратно в атмосферу и приводят к тому, что в результате затемнения лед поглощает тепло и тает быстрее, чем обычно.

Ди Мауро уточнил, что причиной появления водорослей также может быть деятельность человека, а также выбрасываемые людьми отходы и продукты жизнедеятельности пишет The Guardian.

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