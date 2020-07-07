Российская партия «За правду», лидером которой является скандальный писатель Захар Прилепин, опубликовала свою предвыборную программу.

Среди прочего в ней предложено внести в Конституцию РФ норму, позволяющую присоединить любую территорию, где 75% граждан проголосуют за вхождение в состав России.

«Данная норма должна действовать не только для граждан и земель бывшего СССР или Российской Империи, но для всех стран, граждане которых готовы жить с нами в едином государстве», — говорится в документе прокремлевской партии, передает «Медуза».

В этой связи партия заявляет о «немедленном признании» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины и Приднестровской республики в Молдове и включении их в состав России по результатам референдумов. Кроме того, «За правду» выступила за референдумы о присоединении на правах субъектов РФ сепаратистских Абхазии и Южной Осетии.

В программе отмечается, что партия — за «реализацию внешней имперской наступательной политики». «Приоритет российской внешней политики — продвижение на международной арене ценностей российской цивилизации. Важно лишь то, что развивает нашу цивилизацию», — заявляют партийцы.

Minval.az