Китайские эксперты провели специальное совещание по ситуации с новым штаммом свиного гриппа и пришли к выводу, что вероятность его распространения среди населения довольно низкая, говорится в заявлении на сайте министерства сельского хозяйства КНР, передает РИА Новости.

Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором сообщили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который передается от животных к человеку и потенциально способен вызвать новую пандемию. Реассортантный штамм, получивший название G4 EA H1N1, в том числе несет в себе гены вируса H1N1, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году. Свидетельств о том, может ли этот штамм вируса гриппа передаваться от человека к человеку, пока нет.

«Несколько дней назад в печатном издании Национальной академии наук США была опубликована статья группы исследователей из Китайского сельскохозяйственного университета и других о штамме свиного гриппа «G4″, статью перепечатали многие СМИ как в Китае, так и за границей, появилось множество преувеличенных и неверных интерпретаций», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в связи с этой ситуацией на днях состоялось специальное совещание при участии экспертов в области контроля и профилактики эпидемий животных, специалистов в области животноводства и ветеринарии и представителей таможенных органов для анализа имеющихся данных и обсуждения влияния этого штамма вируса на свиноводческую отрасль и сферу общественного здравоохранения. На совещании присутствовал и ведущий автор статьи.

«Участвовавшие в дискуссии эксперты единогласно пришли к выводу, что штамм свиного гриппа «G4″, о котором сообщается в статье, является подтипом вируса H1N1, который считается относительно распространенным среди людей вирусом сезонного гриппа, а вовсе не новым вирусом», — указали в минсельхозе.

По словам ведущего автора статьи, которые приведены на сайте ведомства, «вирусу свиного гриппа «G4″ сложно эффективно реплицироваться в организме человека и вызывать заболевание». Также он добавил, что у работников свиноферм, участвовавших в исследовании, не было никаких симптомов заболевания, несмотря на то, что по результатам серологического исследования у 10% из них выявили антитела к вирусу.

Эксперты единогласно признали, что объем выборки, на которой основано исследование, слишком мал, и такая выборка не может считаться репрезентативной.

«Вероятность распространения вируса свиного гриппа «G4″ среди населения довольно низкая», — указали в министерстве.

В минсельхозе отметили, что «в статье в основном использованы данные исследований до 2018 года, и в ней нет убедительных доказательств того, что вирус свиного гриппа «G4″ стал доминирующим штаммом в популяции свиней, также не выявлено очевидного увеличения патогенности и летальности среди свиней, влияние на разведение свиней невелико».

