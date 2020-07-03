Михаил Ефремов не считает себя виновником смертельного ДТП в центре Москвы.

Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — отметил он.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался.

Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если «ее примут». Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное «непростительным». Однако представитель Захаровых сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.

Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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