«Я хотел бы однозначно заявить, что как лидер крупнейшей оппозиционной политической силы в Республике Армения – партии «Процветающая Армения», как политик, и как гражданин, я сделаю все возможное, чтобы не допустить провокаций, направленных на формирование антироссийских настроений в нашей стране».

Об этом на своей странице в Facebook написал глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, против которого сразу после критики премьера Никола Пашиняна были начаты уголовные преследования по разным обвинениям.

«В последнее время в Армении происходит искусственное обострение антироссийских настроений, которые активно внедряются в нашей стране активными усилиями антиармянских и антигосударственных сил. Конечная цель этих сил – разорвать дружественные связи между нашими народами. В качестве примера следует отметить, что в армянское общество внедряется тезис о необходимости пересмотра военного соглашения с Россией, которое приведет к выводу российской 102-й военной базы из нашей страны.

Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что это не только мечта Турции и Азербайджана, которые постоянно угрожают нам войной и уничтожением, но и создает благодатную почву для взрыва и без того хрупкого мира во всем регионе. Я убежден, что для развития Армении и укрепления безопасности и независимости нашей страны мы должны углублять и укреплять наши отношения с Российской Федерацией на основе взаимного уважения и братских многовековых отношений, как на двусторонней основе, так и в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, а также в других политических, экономических, военных форматах, которые будут взаимовыгодными для наших двух народов», — важно заявил Царукян, которого пропашиняновская пресса стала называть человеком «Кремля».

Minval.az