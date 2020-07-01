Самогон, как известно, можно гнать даже из табуретки. А выстраивать мошеннические схемы — по любому поводу и на каком угодно субстрате, включая, разумеется, и пандемию коронавируса. Вот и в Ханкенди решили, что COVID-19 — это хороший повод напомнить о себе, попасть в новости, в общем, как выражаются в молодежной среде, «хайпануть». Некий Давид Мелкумян, который гордо именует себя «депутатом парламента Нагорного Карабаха», возвестил в собственном Facebook: «С удовольствием хочу сообщить, что в результате конструктивных обсуждений с главами соответствующих «государственных структур» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az), включая «спикера парламента», «государственного министра» и «министра иностранных дел», была достигнута договоренность об отправке от имени «народа Арцаха» медикаментов, произведенных в «Арцахе», в штат Калифорния, чтобы помочь дружественному народу Соединенных Штатов и нашим соотечественникам в борьбе с коронавирусом». Помощь, правда, как признает сам Мелкумян, будет «символической», но главное, что «самоопределившиеся карабахцы» присоединяются к «глобальной борьбе с пандемией».

Правда, при этом непонятно, почему в Ханкенди вознамерились помогать именно далеким США, а не куда более близкой во всех смыслах Армении. Где, пардон, в борьбе с пандемией коронавируса давно и безнадежно «пустили пузыри», открыто признали свое бессилие (страна в первой десятке государств мира по числу заразившихся на миллион населения) и профессионально-жалобно просят помощи у всего мира. Впрочем, и тут непонятно, каким образом Армения на фоне собственного «ковидного попрошайничества» умудрилась выступить против высказанной президентом Азербайджана инициативы провести специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную борьбе с коронавирусом. Судя по всему, ненависть и мелкая зависть к более успешным соседям пересилила в Армении даже инстинкт самосохранения.

Но пусть с этими «досадными нестыковками» разбираются Никол Пашинян и Араик Арутюнян. Тем более что даже дилетантам понятно: задумали всю историю с гуманитарной помощью именно США с понятной целью: в дни, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, из Ханкенди протягивают руку помощи «дружественному народу Соединенных Штатов», и тем самым пробивают собственную дипломатическую изоляцию…

И что же — туш, фанфары, чепчики в воздух?

Увы и ах. Возможно, Давиду Мелкумяну, Араику Арутюняну и прочим все это действительно представлялось хитрым дипломатическим маневром, только вот на выходе получилось нечто такое, что даже для местного драмтеатра имени Папазяна дешевая самодеятельность — ну разве что в жанре пародии. Впрочем, судите сами.

В самом деле, какие такие «карабахские медикаменты» собираются отправить в США господа Мелкумян, Арутюнян и иже с ними? Быть может, там уже изобрели «лекарство от коронавируса»? Те, кто постарше, возможно, помнят, как в Армении еще в девяностые объявили, что изобрели «лекарство против СПИДа», препарат помпезно назвали «Арменикум», правда, оказалось, что от СПИДа он не лечил. И что же — теперь в Ханкенди повторяют опыт?

Впрочем, скорее, все куда проще и надежнее. В Карабахе еще до оккупации было неплохо налажено производство «тутовки». «Градусов» в ней немало, так что в качестве дезинфицирующего средства вполне сойдет.

Правда, нет ясности, как эту «символическую помощь» в виде «тутовки для дезинфекции» организаторы этой акции собираются доставить в США. Где независимость Карабаха, напомним, не признают и признавать не собираются, а значит, и никаких официальных «сношений» с оккупационным режимом здесь нет и быть не может. Да тут еще из-за пандемии не летают и гражданские самолеты, а значит, нет и шансов, что кто-то провезет эту самую «помощь» как частный багаж и потом устроит ее пышную «презентацию» в той же Калифорнии.

Словом, неудивительно, что трещать в соцсетях про «гуманитарную помощь США» господин Мелкумян начал, не дожидаясь, когда в Ханкенди приступят к практическому воплощению сей сногсшибательной идеи. Потому что прекрасно понимает: до практического воплощения дело, скорее всего, не дойдет. А значит, остается только «ловить хайп» на стадии анонса. И на этой же стадии стараться получить под свою виртуальную идею вполне реальное финансирование. Тутовка, знаете ли, закуски требует. Особенно если использовать ее по прямому назначению.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az