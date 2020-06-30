Глава КНДР Ким Чен Ын возмутился листовкам, засылаемых через государственную границу Южной Кореей, на которых его жена Ли Соль Чжу представлена в непристойном виде. В этих контрпропагандистских материалах сообщалось, что его супруга снималась в порнофильме, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Издание отмечает, что эти листовки и сподвигли северокорейского лидера отдать приказ взорвать межкорейский офис связи в Кэсоне.

Как рассказал ТАСС посол России в КНДР Александр Мацегора, в них была напечатана «нечистоплотная, оскорбительная пропаганда, направленная на супругу» Ким Чен Ына.

Minval.az