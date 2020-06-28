В Ираке депутаты отказываются ходить на работу в парламент из-за коронавируса. Об этом, согласно информации «Газеты.ру», пишет Shafaq со ссылкой на источник в парламенте.

«В настоящее время нет никаких признаков возобновления или созыва заседаний. Члены парламента не посещают заседания палаты, опасаясь заражения коронавирусом», — сказал источник.

Он добавил, что около 30 депутатов уже заразились и проходят лечение. Также сообщается, что разрабатывается план о переводе работы парламента в удаленный режим.

В Ираке коронавирусом заразились 45 тысяч, выздоровели 21 тысяча, скончались 1756 человек.

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