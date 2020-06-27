Самопровозглашенный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что Советский Союз не распался, если бы тогда страной управлял российский президент Владимир Путин.

Аксенов выразил уверенность в том, что роль личности президента, как человека, который ведет за собой других, является ключевой. «Я уверен, когда СССР распадался, был бы Владимир Владимирович президентом, — Советский Союз бы не распался», — убежден «глава» аннексированного Крыма. По его мнению, распада не произошло бы потому, что у Путина другие подходы и взгляды на жизнь, а также есть понимание того, что «вместе можно сделать больше».

Аксенов добавил, что на развитие страны не стоит рассчитывать, если у нее нет лидера, который болеет за свое государство. «Украина показала четко, что происходит, когда нет государственного лидера. России в этой ситуации повезло», — считает он.

Minval.az