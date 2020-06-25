Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется быть избранным Богом, отвечая на соответствующий вопрос, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Fox News.

«Все, что я могу сделать — надеяться, что это правда», — ответил Трамп на вопрос, считает ли он, что его выбрал Бог.

Ранее два профессора, изучающих религию и политику, заявили, что все больше людей верят, что Трамп избран Богом на свой пост. Подобные заявления появляются на фоне предстоящих выборов президента США, где Трамп соперничает с демократом Джо Байденом.

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