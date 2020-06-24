Мать 23-летней погибшей чеченки Мадины Умаевой извинилась перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за заявление о том, что дочь погибла от домашнего насилия. Извинения были показаны в эфире ЧГТРК «Грозный» вечером 23 июня, пишут Кавказ.Реалии.

Мадина Умаева умерла 12 июня. Ее мать Хутмат Давлетмирзаева рассказала журналистам, что дочь похоронили в спешке в тот же день. Родственники Мадины настаивали, что девушку убил супруг – конфликт якобы разгорелся из-за покупки телевизора на деньги детского пособия. По словам Умаевых, мужчина пустил в ход кулаки и подручные средства и до смерти забил жену.

Эту версию семья мужа отвергала. По их словам, у девушки случился эпилептический припадок, а ее смерть стала несчастным случаем.

В эфире «Грозного» Кадыров заявил, что во время вскрытия свидетельств насильственной смерти не обнаружили. Он потребовал от матери погибшей рассказать ему о первоисточнике информации про насильственную смерть: «Мы узнаем, кто звонил, Следственный комитет выпишет разрешение, ФСБ возьмет распечатку, это до шести месяцев сохраняется, мы прочитаем, все узнаем».

Глава Чечни распорядился забрать у Хутмат Давлетмирзаевой внучек и передать их отцу, Висхаджи Хамидову.

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