В преддверии московского парада Победы в Великой Отечественной войне российская гражданская инициатива «Стопфашизм» обратилась в мэрию Владимира с предложением очистить кладбище Владимирского централа от пустой могилы сотрудничавшего с нацистами Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна), сообщает Росбалт.

Инициатива была выдвинута по итогам состоявшейся 19 июня в онлайн-конференции «Память о войне и войны памяти в современной России» с участием первого зампреда комитета Государственной думы по международным делам Дмитрия Новикова, члена Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, а также членов гражданской инициативы «Стопфашизм» — председателя комиссии по развитию межнациональных связей Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Галли Монастыревой, председателя Владимирского регионального отделения Изборского клуба Димитрия Сагала и украинского журналиста и политолога Владимира Цхведиани.

В ходе онлайн-конференции были рассмотрены практические шаги по пресечению попыток героизации фашизма и нацистских пособников на территории России. Рекомендовано использовать для этого опыт привлечения общественности, который имел место при демонтаже памятной доски в честь генерала Маннергейма в Санкт-Петербурге в 2016 году и мемориальной доски в честь Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна) в Армавире в 2019 году.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков призвал брать пример с общественных инициатив по пресечению попыток героизации фашизма. Он особо отметил, что нужны новые законодательные акты, запрещающие фальсифицировать историю ВОВ и попытки обеления приспешников фашизма. Что необходимо более плотно законодательно регулировать эту ситуацию в условиях развернутой масштабной кампании по фальсификации истории ВОВ.

В связи с этим в обращении, подписанном членами ГИ «Стопфашизм», отмечается, что уже несколько лет пустая могила Гарегина Нжде на кладбище Владимирского централа превращена в место организации так называемых «мероприятий памяти», в которых участвуют представители армянской диаспоры города и России.

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