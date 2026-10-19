В Хырдалане планируется реализовать два дорожных проекта, предусматривающих строительство новых туннелей и развязок для улучшения транспортного сообщения с магистралями M-1 и M-4. Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Проекты входят в Государственную программу по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы.

Железнодорожная линия делит Хырдалан на две части, а ограниченное количество переездов вынуждает водителей делать объезды, что приводит к заторам и затрудняет выезд на основные магистрали.

Первый проект предусматривает строительство туннеля и соединительных дорог, а также реорганизацию существующих дорог и развязок. Второй предполагает создание прямого сообщения от трассы M-4 к центру города с помощью нового туннеля и многоуровневой дорожной развязки.

Ожидается, что реализация проектов позволит сократить время в пути, распределить транспортные потоки по альтернативным маршрутам, снизить загруженность улиц и повысить безопасность движения.