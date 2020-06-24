Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что во времена своего президентства принимал много разных гостей, в том числе Дональда Трампа, с которым они ходили по ночным клубам и «прыгали по фонтанам».

Как передает РИА Новости, об этом заявил Саакашвили во вторник в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» на Youtube-канале журналиста.

«А я всегда гостей всех принимал, возил их вокруг, мы бегали по чертовым колесам. Очень многие любили туда (в Грузию – ред.) ездить: Хилари (Клинтон – ред.), Трамп, Джон Маккейн был раз десять. Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали», — заявил Саакашвили.

Вместе с тем Саакашвили рассказал, что к нему ночью приезжал бизнесмен Борис Березовский и просил организовать им свадьбу с какой-то девушкой. Саакашвили сказал, что свадьба была организована ночью же. Но девушка сбежала с нее, сказав: «Я без своих родителей из Поволжья никуда».

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