Житель Гатчинского района Ленинградской области решил воспитать десятилетнего сына, посадил его на цепь на несколько дней и заинтересовал следователей. Об этом сообщается на сайте управления областного Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина несколько раз ударил своего сына ремнем «в воспитательных целях», после чего надел ему на руку хомут, закрыл его замком и прикрепил цепь к батарее. Ребенок рассказал, что отец удерживал его в таком положении несколько дней.

Россиянина задержали, на него завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего»).

Minval.az