В России происходит постоянный процесс ротации во власти и «не замечать этого было бы неверно», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин доволен выстроенной им системой, она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти. «Это действительно характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального», — цитирует Пескова газета «Ведомости».

Комментируя высказывание Путина о том, что тот ожидает «рыскание глазами» внутри чиновничьего аппарата в поисках возможных преемников действующего президента РФ, Песков заметил, что «основная мотивация совсем не связана со сменяемостью или несменяемостью президента». Песков заявил, что люди, приходящие на госслужбу, «руководствуются гораздо более высокими соображениями» — это, например, служение Родине и работа на государство.

Песков назвал абсурдным вопрос о тех, кто будет «рыскать глазами». «Здесь нужно понимать, что речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроении», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» Путин заявил о важности принятия поправки в Конституцию, которая обнуляет его президентские сроки и разрешает баллотироваться на новые сроки. Он не исключил, что в случае принятия этой поправки воспользуется таким правом. Путин сказал, что если поправка не будет принята, то через два года «вместо нормальной, ритмичной работы» во власти начнется поиск преемников.

Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас заявил, что чиновники должны свыкнуться с мыслью, что Путин сможет избраться снова, и не отвлекаться на размышления о трансфере власти в 2024 году.

Президент РФ подписал принятый Госдумой и Советом Федерации закон о внесении в Конституцию нескольких десятков поправок 14 марта. Через два дня документ одобрил Конституционный суд. Следующий шаг — общероссийское голосование по предложенным поправкам, которое пройдет 1 июля. Этот день объявили выходным, хотя досрочно можно будет проголосовать с 25 июня.

Ключевая поправка позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года. Среди других поправок — упоминание в Конституции Бога, русского языка как языка «государствообразующего народа», а также запрет на «фальсификацию истории». Кроме того, поправки предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти, приоритет российских законов над международным правом, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины.

Minval.az