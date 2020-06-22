Развертывание дополнительных мест планируется в пункте временного размещения (ПВР) граждан Азербайджана около села Куллар в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщил в понедельник и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.

«В эти минуты в палаточном городке на границе Дербентского и Магарамкентского районов проходит встреча азербайджанской делегации в составе представителей МВД, МЧС, военных и других заинтересованных ведомств соседнего государства. Первого заместителя МЧС Азербайджана Эльхама Абдуллаева встречали в Кулларе и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев, сотрудники МЧС Республики Дагестан. Цель приезда делегации — возможное развертывание дополнительных мест во временном палаточном городке, ознакомление с условиями проживания находящихся там граждан», — написал на своей странице в Instagram Шихиев.

По его словам, в ходе встречи ожидающим выезда на родину азербайджанским гражданам «разъяснена ситуация, в результате которой не представлялось возможным отправить сразу всех». «Пропуск через границу будет осуществляться по списку, утвержденному Азербайджанской Республикой», — добавил глава района.

Minval.az