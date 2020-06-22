Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил перед главным храмом Вооруженных сил России в Кубинке 22 июня, в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Он поздравил россиян.

«Пусть Господь преклонит милость Свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю», – сказал Кирилл.

На мероприятии также присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу.

Главный храм Вооруженных сил России патриарх Кирилл освятил 14 июня. Он заявил, что лично будет его настоятелем. После освящения в храме прошла первая литургия.

Minval.az