В эфире программы «Международная пилорама» на НТВ, которую ведет муж кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, продемонстрировали «пародийную беседу» между известными политиками, в частности президентом США Дональдом Трампом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Выпуск, показанный 20 июня, отмечает Лента.ру, доступен на YouTube.

В передаче показали выдуманный чат, где общаются главы государств и известные политики. Речь заходит о протестах в США из-за гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда: Трамп заявляет, что в этом «виноваты русские». «Но это же вы убили негра» — возражает ему Эрдоган. «Но русские об этом пели еще десять лет назад», — парирует американский лидер.

В вымышленную беседу вступает Меркель: «А чего хотят протестующие?» «Равных прав для черножопых», — говорит Трамп. Разговор сопровождается голосовой озвучкой, в которой делается акцент на слове «черножопые».

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