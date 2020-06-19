Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал беспорядки во французском городе Дижоне с участием граждан Чечни.

Кадыров заявил, что не согласен с оценкой французских властей, которые назвали конфликт «межэтническим».

По его мнению, причина беспорядков заключается в том, что власти не смогли защитить чеченского подростка, с которым «жестко расправился» наркоторговец.

«Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства и на помощь пришли соплеменники», — сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что считает действия сограждан правильными, так как они сплотились против «сеющих смерть торговцев наркотиками».

«Зло не имеет национальности. Национальность также не должна стать причиной размолвок и выяснения отношений», — добавил Кадыров.

Беспорядки в Дижоне начались, когда около 15 уроженцев Чечни с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Они били посетителей ножами, отвертками и бейсбольными битами.

Поводом для конфликта стало избиение юноши-чеченца членами одной из местных банд наркоторговцев происхождением из Магриба.

Minval.az