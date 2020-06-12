Отвечая на вопрос депутата от фракции «Процветающая Армения» Тиграна Уриханяна о сроках болезни премьера COVID-19, Никол Пашинян высказал предположение, что, скорее всего, был инфицирован до 31 мая.

Коронавирус Николу Пашиняну был диагностирован 31 мая. В ночь на 1 июня повторный тест также оказался положительным — как у премьера, так и у членов его семьи. Спустя неделю он заявил, что якобы излечился.

Пашинян подчеркнул при этом, что носил маску с 23 мая, общался со всеми только в маске, за исключением членов семьи.

Что касается «инаугурации» лидера сепаратистов Араика Арутюняна в оккупированной Шуше, Пашинян пояснил, что она была организована с соблюдением правил и норм, действовавших на тот момент в Карабахе. Он подчеркнул также, что «старался соблюдать социальную дистанцию».

«Не знаю, видно это или нет на кадрах, но я соблюдал дистанцию», — соврал армянский премьер.

Minval.az