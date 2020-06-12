У жены президента Украины Владимира Зеленского Елены обнаружили коронавирус.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса украинского лидера.

Зеленская чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, ее изолировали от других членов семьи. В офисе главы государства отметили, что первая леди во время официальных встреч всегда придерживалась правил карантина и рекомендаций ВОЗ.

Украинский лидер и его дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Minval.az