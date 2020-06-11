Грузия отправит в Армению команду медиков для борьбы со вспышкой нового типа коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства страны в четверг, 11 июня.

«Я ежедневно лично общаюсь с армянским премьером, так же как и министры здравоохранения, экономики и иностранных дел. Мы идентифицировали, какой тип помощи необходим нашим соседям», — сказал Гахария.

По его словам, министру здравоохранения поручено начать подготовительную работу по оказанию помощи соседней Армении. В первую очередь в Армению будут направлен медицинский персонал.

«Такая просьба поступила со стороны наших соседей», — отметил Гахария.

Он подчеркнул, что борьба с пандемией — глобальный кризис, глобальный вызов, как с точки зрения медицины, так и с точки зрения экономического кризиса. Ни одна страна не сможет справиться с этим кризисом в одиночку.

Minval.az