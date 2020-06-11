Экс-президент Украины Петр Порошенко, прорвавшись в кабинет генерального прокурора Ирины Венедиктовой, перешел с украинского языка на русский.

На записи видно, как бывший глава государства вступает в перепалку с Венедиктовой по поводу того, что офис генпрокурора не является, по его мнению, режимным объектом. Весь разговор экс-президент ведет на повышенных тонах.

Порошенко и группа народных депутатов фракции «Европейская солидарность» в среду днем пришли в офис генерального прокурора, куда бывшего главу государства вызвали на допрос. Изначально охрана не хотела пропускать Порошенко и депутатов в кабинет Венедиктовой, но позже им удалось войти внутрь и встретиться с генпрокурором.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, в свою очередь, обвинила Петра Порошенко и других депутатов от партии «Европейская солидарность» в давлении.

Ранее Порошенко официально стал подозреваемым по делу о склонении главы Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. По соответствующей статье Уголовного кодекса Украины экс-президенту грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Minval.az