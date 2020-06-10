С 4 часов утра и до 11 часов вечера 8 июня работники бюджетных и государственных учреждений Туркменабата ожидали прибытия президента у ведущей в аэропорт дороги.

Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», хяким велаята приказал всем руководителям организаций и предприятий города обеспечить максимальную явку сотрудников на торжественную встречу руководителя страны.

Еще до рассвета людей привезли и расставили вдоль дороги. Автобусы отогнали на 100 метров. Так как аэропорт построен в пустыне, там нет тени, чтобы спрятаться от палящего солнца. Людям запретили брать с собой зонты, еду, воду и мобильные телефоны. Многим раздали флаги.

Ближе к полудню, когда некоторые люди, особенно пожилые и женщины, стали падать в обморок, организаторы поняли, что президент задерживается и привезли воду. Грузовики подвезли три бочки, в которых раньше продавали пиво и квас. Страдающие от жажды люди брали бочки штурмом.

Только через полчаса после того, как кортеж президента проехал в сторону города, жителям города разрешили идти к автобусам.

Люди уже имеют опыт подобных мероприятий, но никто не стал отказываться от участия, так как грядут сокращения штатов организаций. Отказ от участия в мероприятии «государственного масштаба» означает, что человека обязательно уволят.

Напомним, что президент Бердымухамедов, прибывший в аэропорт Ашхабада, не сразу вылетел в Туркменабат. В аэропорту он провел совещание с участием вице-премьера по строительно-промышленному комплексу Шамухаммета Дурдылыева и хякима Ашхабада Язтагана Гылыджова, посвященное новым строительным объектам.

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