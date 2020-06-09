Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг Мэнни Пакьяо опроверг информацию о намерении принять участие в выборах на пост президента Филиппин. Комментарий боксера приводит ТАСС со ссылкой на The Manila Times.

Ранее бывший промоутер боксера Боб Арум заявил, что Пакьяо рассказал ему о желании баллотироваться на пост президента в 2022 году. 41-летний боксер также пожелал, чтобы промоутер присутствовал на его инаугурации после победы.

«Последний раз в ходе видеоконференции мы говорили о возможных боях, но ни разу не затрагивали политику. Сейчас не время для политики: в стране столько проблем, для решения которых нам нужно объединиться. Многие из наших граждан потеряли работу, особенно за рубежом», — заявил Пакьяо.

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